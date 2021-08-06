Шепелев рассказал о проблемах с детьми во время отдыха на Мальдивах

Телеведущий Дмитрий Шепелев проводит отпуск с возлюбленной Екатериной Тулуповой и тремя детьми. Семейство прекрасно проводит время на Мальдивах на арендованной вилле. Однако мужчина рассказал о проблеме, связанной с детьми, сообщили Nation News со ссылкой на Instagram Шепелева.

Телеведущий выложил в свой профиль фотографию детей, играющий на пляже. Казалось бы, прекрасное времяпрепровождение. Но мужчина рассказал о том, что во время отдыха они слишком увлечены своими мобильными телефонами. По его словам, виртуальный мир поглотил ребят.

«Мы прилетели на остров на две недели, предложили мелким самые разные развлечения: велосипедные прогулки, купание в бассейне и океане, детский клуб, футбол, теннис, рисование, ныряние… Но они отказались от всего! Говорят, неинтересно», — пожаловался телеведущий.

По его словам, все увлечения детей свелись лишь к одной игре. Это сподвигло родителей ввести полный запрет на использование смартфонов. По словам Шепелева, постепенно дети привыкли к новому режиму.