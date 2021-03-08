Шепелев продал особняк Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев продал двухэтажный особняк в Подмосковье, который он приобрел с певицей Жанной Фриске после рождения их сына Платона. Новым хозяином дома в элитном поселке «Лужки-2» стал искусствовед Михаил Миндлин, сообщила «Экспресс-газета».

Шелепев в своей книге «Жанна» вспоминал, что когда они приобрели особняк, то певица буквально «светилась от счастья», представляя, как они обставят жилище. Тогда они устроили романтичный ужин прямо в строительном вагончике. Это был первый и последний раз, когда Фриске видела дом. Вскоре жизнь певицы трагически оборвалась. Ремонт в доме так и не закончили, а из-за разбирательства о пожертвованиях на лечение артистки, которые бесследно исчезли, Русфонд, собиравший средства, потребовал выставить дом на торги. По документам особняк принадлежал Фриске поровну с гражданским мужем, и после смерти певицы ее родители продали Шепевелу свои доли и рассчитались с фондом.

А в августе 2020 года дом перешел во владение Михаила Миндлина. Предположительно, c искусствоведом Шепелева могла свести его нынешняя невеста — архитектор Екатерина Тулупова, которая ждет от ведущего ребенка. Как отметило издание, в 2017 году Миндлин проходил фигурантом по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

Платье Жанны Фриске, в котором певица появилась на церемонии MTV в 2008 году, ранее решили выставить на аукцион. Вырученные средства должны были направить на поддержку тяжелобольных детей.