Шепелев признался, что уже не считает год своего рождения «свежим»

Шепелев показал подписчикам фотографии со своих последних дней рождения вплоть до 38-летия. На одном из кадров он отмечает праздник на яхте в море с бокалом шампанского и лакомствами, на другом снимке он, улыбаясь, едет за рулем автомобиля, еще на одном знаменитость запечатлена в Европе.

По данным издания, прошлый день рождения журналист праздновал дома, потому что был инфицирован коронавирусом. В этом году имениннику преподнесли маленький торт со свечой прямо во время тренировки по теннису.

«Не очень давно казалось, что год рождения 1983 звучит очень свежо и бодро, особенно если сравнивать с годом рождения бабушки 1933-й или родителей 1960-й. 1983 — фрешмен! Зато теперь, когда видишь детину выше себя ростом с первой бороденкой и годом рождения 2001-й, 1983-й уже не кажется таким бодрым», — признался Дмитрий.

Поклонники Шепелева поздравили его в комментариях и пожелали долгих лет жизни, благополучия и здоровья.