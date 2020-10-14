Шепелев пожаловался, что ему предложили работу без оплаты труда

Шоумен пояснил, что его сразу предупредили об отсутствии денег. При этом ведущему пообещали работу в хорошей команде. Шепелев признался, что такая идея не пришлась ему по нраву, сообщил сайт «Утро.ру».

«Скажите, это я испорченный и недопонимаю или что-то не так с той стороны провода?», — задал он вопрос своим подписчикам.

Знаменитость спросила у пользователей Сети, согласились бы они работать за идею. Многие люди оказались солидарны с мнением Дмитрия: «На энтузиазме далеко не уйдешь», «Идеей сына не накормишь», «Любой труд должен быть вознагражден!». Некоторые пошутили, что большая часть России работает, не получая за это денег. Другая часть подписчиков не увидела ничего страшного в таком формате труда, если есть другой источник заработков.

Ранее СМИ писали, что Шепелев перешел с Первого канала на ТНТ, где начал вести передачу «Ты как я». Присутствовавшие на съемках люди отметили его преображение.