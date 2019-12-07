Шепелев поделился жизненным уроком от сына

Телеведущий Дмитрий Шепелев получил важный жизненный урок от своего шестилетнего сына Платона. Ему даже пришлось вспомнить выражение «Ваши ожидания — это ваши проблемы». Семейно историей он поделился в Instagram.

В видеоролике Шепелев поделился «историей о том, как Дима Платону сюрприз делал». А еще он считает, что все это его повествование можно описать фразой одного известного футболиста: «Ваши ожидания — это ваши проблемы».

Сын телеведущего любит рок-музыку и мечтал побывать на репетиции настоящей группы. Шепелев смог организовать для Платона такой культурный вечер. Хотя, по его признанию, это далось непросто. В итоге папа с сыном пришли на репетиционную базу и провели время среди барабанов и гитар. Платон взял электрогитару и не выпускал ее из рук два часа. Мальчик дергал за струны с таким воодушевлением, что натер себе волдыри, признался Шепелев.

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Телеведущий все это время смотрел на сына, лицо которого сияло счастьем. После репетиции он спросил у Платона, понравилась ли ему репетиция. А в ответ услышал одно слово — «нормально». Причем произнес его ребенок спокойно, так посчитал телеведущий. Шелепев рассказал в соцсети, что не ожидал такой реакции, поэтому еще раз попросил поделиться эмоциями. На это Платон ему ответил, что было бы здорово повторить.

«И тут я понял, какие мы — взрослые — дураки. Потому что делаем сюрпризы не только потому, что хотим, чтобы ребенку было приятно, но еще и потому, что хотим услышать в ответ „спасибо, папочка, спасибо-спасибо-спасибо!“ Ну?! Глупость ведь, согласитесь», — сказал в конце ролика Шелепев.

После чего ведущий поинтересовался у подписчиков, были ли в их жизни случаи, когда они остались без благодарности за подарок.