Шепелев объявил о работе над новым проектом

Телеведущий Дмитрий Шепелев на своей странице в Instagram рассказал, что через неделю начнет работать над новым шоу, о котором он мечтал много лет. Об этом этом сообщило «Утро.ру».

«Безумно жду. Поскорей бы!» — написал Шепелев. Телеведущий предпочел сохранить интригу и оставить в секрете подробности о новом проекте. В середине февраля Московский суд отклонил апелляцию Шепелева на иск семьи Жанны Фриске о долге. Будучи законным представителем их общего сына Платона, Шепелев должен был отдать родителям Фриске семь миллионов, поскольку те продали недвижимость, чтобы оплатить долг фонду, который выделял средства на лечение певицы. Телеведущий обозначил, что сын не пользовался деньгами со счета Фриске, но суд отклонил это возражение.