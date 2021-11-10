Шепелев не одобрил увлечение сына музыкой

Российский ведущий и шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своих социальных сетях видеоролик, на котором их с Жанной Фриске общий сын Платон увлеченно играет на гитаре. Однако сам телеведущий отметил, что не хочет сразу поддерживать интерес сына к музыке. Об этом сообщили «Дни.ру».

Мальчик увлекся рок-музыкой и начал учиться играть на гитаре. Несмотря на это, отец не спешит покупать Платону электрогитару. Он объяснил свой поступок тем, что мальчик быстро перегорает к новым увлечениям. Однажды он уже купил ему дорогую ракетку, но после этого ребенок избавился от увлечения теннисом.

«Повторять такую ошибку не хочу», — написал Шепелев.