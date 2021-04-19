Шепелев назвал пол и имя новорожденного ребенка

Телеведущий Дмитрий Шепелев обнародовал в своем Instagram-аккаунте фотографию. На ней можно увидеть информацию о поле и имени его новорожденного ребенка.

В опубликованном посте можно увидеть документ, где сказано, что ребенка зовут Шепелев Тихон Дмитриевич. Помимо этого, в документе указан мужской пол новорожденного. Подписчики оставили множество приятных комментариев, разделив радость вместе с шоуменом.

Ранее, 26 марта, стало известно, что Дмитрий Шепелев и его жена Екатерина Тулупова стали родителями. Отец продемонстрировал в своем Instagram фото с новорожденным, а затем предложил аудитории выбрать имя ребенка в опросе. Большинство подписчиков проголосовало за имя «Матвей», что привело телеведущего в удивление.

После этого он дал пользователям подсказку, что имя довольно редкое и состоит из пяти букв, которые не повторяются. Большинство людей были уверены, что телеведущий имел в виду имя «Мирон», рассказал inforeactor.ru.