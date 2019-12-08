Шепелев гавкнул в ответ на обвинение в избиении маленького сына

Пользовательница Instagram сделала смелое заявление: телеведущий Дмитрий Шепелев избивает собственного сына. Тот ответил односложно: «Гав».

Шепелев выложил в соцсети видео, в котором поделился одной из семейных историй. Он рассказал, как осуществил мечту шестилетнего сына Платона — сводил его на репетицию рок-группы. Ребенок два часа не выпускал из рук электрогитару, но в итоге так и не поблагодарил папу. В ролике Шелепов снова снялся в одиночку. Поэтому подписчики забеспокоились за здоровье мальчика.

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«Страшно, что сына не показывает. Вдруг он побитый или еще что-то. Так-то папа любитель выставлять себя, но не сына», — написала ta_mara3910.

На это телеведущий ответил только: «Гав».

«А почему не прикрепляете видео ко всем событиям прекрасного отца?» — поинтересовалась другая подписчица.

На этот вопрос телеведущий ответил, что таким образом «подогревает интерес».

«Понятно зачем — подогреваю интерес, чтобы потом продать подороже, как вы сразу не догадались?! Чтобы такие вот любопытные разводили вонь о том, что я ребенком торгую. Давайте я за вас все напишу, я вас насквозь вижу», — написал Шелепев.

Однако некоторые интернет-пользователи поддержали Шелепева. Они засомневались, что телеведущий может поднять на кого-то руку, тем более на своего ребенка.