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    23 октября 2020, 20:08

    Шейк выложила фото в нижнем белье

    Дарья Морозова

    Ирина Шейк выложила в Instagram фото, на видны ее ноги и живот. Модель одета в распахнутый халат и нижнее белье. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Фото набрало более 300 тысяч лайков. В комментариях многие написали комплименты модели и пожаловались, что хотели бы увидеть ее фото в полный рост.

    Ранее Шейк сфотографировалась обнаженной с рыбой-меч в руках. Снимок опубликовал автор работы фотограф Мерт Алас в своем Instagram-аккаунте.

    На фотографии, обработанной в черно-белых тонах, женщина стоит спиной к объективу. Модель демонстрируют свою прекрасную форму, статную фигуру. Главным акцентом в композиции является большая рыба-меч,

    Также Настя Каменских опубликовала в своем Instagram фото, на котором она без одежды стоит в высокой траве.

    Публикация быстро набрала более 200 тысяч лайков. Многие подписчики похвалили фото, смелость артистки и ее фигуру.

    Некоторые раскритиковали Каменских за откровенность, один пользователь даже заявил, что «своей бы жене не разрешил такое вылаживать».