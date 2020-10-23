Шейк выложила фото в нижнем белье

Фото набрало более 300 тысяч лайков. В комментариях многие написали комплименты модели и пожаловались, что хотели бы увидеть ее фото в полный рост.

Ранее Шейк сфотографировалась обнаженной с рыбой-меч в руках. Снимок опубликовал автор работы фотограф Мерт Алас в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии, обработанной в черно-белых тонах, женщина стоит спиной к объективу. Модель демонстрируют свою прекрасную форму, статную фигуру. Главным акцентом в композиции является большая рыба-меч,

Также Настя Каменских опубликовала в своем Instagram фото, на котором она без одежды стоит в высокой траве.

Публикация быстро набрала более 200 тысяч лайков. Многие подписчики похвалили фото, смелость артистки и ее фигуру.

Некоторые раскритиковали Каменских за откровенность, один пользователь даже заявил, что «своей бы жене не разрешил такое вылаживать».