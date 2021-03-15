Шеф-повар Константин Ивлев обвенчался с молодой супругой

Российский шеф-повар и ведущий Константин Ивлев обвенчался со своей молодой супругой Лерой Куденковой, написала газета «7 дней».

Мужчина официально заключил брак с Куденковой, которая младше его практически на 20 лет, в феврале текущего года. Ивлев рассказал, что вместе с возлюбленной отправился на церемонию в Тамань, сообщил сайт «Утро.ру».

Венчание состоялось в узком кругу. При этом свадьба, согласно казачьим традициям, была пышной и шумной. После торжества муж и жена отправились отдыхать на Мальдивы.

Ранее певица Азиза рассказала в юности у нее с Филиппом Киркоровым был роман, и артист даже делал ей предложение, но до свадьбы не дошло. Музыканты познакомились в 1987 году, когда артистка приехала в Москву на отбор музыкального конкурса в Юрмале.

После своего выступления она ожидала вердикта жюри, когда в коридоре к ней подошел Киркоров. Через некоторое время певец начал ухаживать за Азизой, одаривал цветами, которые ему приносили поклонницы, привозил из Болгарии подарки. А потом пригласил девушку к себе домой и познакомил с матерью.