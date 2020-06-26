Шеф-повар Ивлев развелся с женой после 23 лет брака

Суд подтвердил, что иск экс-жены Ивлева Марии о расторжении брака удовлетворили 25 июня. Бракоразводный процесс длился с марта 2020 года, пишет «Газета.ru». У Константина и Марии двое общих детей — Матвей и Мария.

Официальной информации о том, почему супруги решили расстаться после стольких лет совместной жизни, пока нет.

Константин Ивлев родился в 1974 году в Москве. Он отучился на повара в ПТУ и попал в ресторанный бизнес в 1996 году. Он работал шеф-поваром в нескольких престижных и дорогих ресторанах Москвы, несколько раз участвовал в профессиональных конкурсах и получал медали.

Ивлев известен как ведущий нескольких рейтинговых кулинарных проектов, среди которых «Адская кухня» и «На ножах». У шеф-повара есть свой YouTube-канал с 867 тысячами подписчиков.