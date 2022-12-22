Знаменитости 22 декабря 2022, 11:17 Шеф-повар Ивлев рассказал, какие блюда будут на его новогоднем столе Шеф-повар Ивлев: на Новый год я готовлю два вида оливье

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Шеф-повар и ведущий шоу «Адский шеф» на телеканале «Пятница!» Константин Ивлев рассказал, какие блюда он планирует готовить к Новому году. Об этом сообщил сайт Teleprogramma.pro.

По словам Ивлева, на Новый год он обычно готовит классические блюда: два вида оливье (один из салатов без добавления мяса) и большое количество разнообразных закусок.

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«Мы всегда празднуем „на лайте“ и не готовим тяжелые блюда, в большей степени отдаем предпочтение горячим закускам, салатам, мандаринам и, конечно, напиткам», — сообщил шеф-повар.

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1 и 2 января Ивлев готовит супы, запекает мясо и рыбу для друзей и родных где-нибудь за городом.

Шеф-повар рассказал, что предпочитает проводить этот праздник в семейном кругу, где собирается большая компания, а сразу после Нового года он улетает с семьей на отдых за границу.

В декабре Ивлев вместе с командой организовывал фестиваль-конкурс на лучшие салаты «оливье» и «сельдь под шубой», который прошел в Карелии.