Шатунова удивило поведение немцев в период пандемии COVID-19

Жители Германии тоже начали скупать туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса, отметил Шатунов. «Я, честно говоря, не понимаю, для чего. Туалетной бумагой, я думаю, от вируса не спастись», — выразил недоумение певец. Он напомнил, что обезопасить себя от заражения коронавирусной инфекцией можно с помощью соблюдения личной гигиены и уменьшения контактов с посторонними людьми.

Шатунов рассказал, что в Германии действуют правила, согласно которым выходить на улицу можно только семьями. Эти требования большинство жителей исполняют.

Сейчас Германия входит в пятерку стран с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. В стране зафиксировано больше 143 тысяч инфицированных. Уровень смертности при этом невысокий — около 3% (4,4 тысячи умерших). Немцы соблюдают карантин с середины марта.

В России уровень смертности еще ниже. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев считает, что эффективное выявление легких случаев и своевременная подготовка медицинских учреждений позволяют держать этот порог на очень низком уровне.