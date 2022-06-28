Шатунов стал 13-м погибшим участником «Ласкового мая»

Юрий Шатунов скончался 23 июня в возрасте 48 лет. Это уже 13-й по счету участник группы «Ласковый май», погибший в молодом возрасте, будто знаменитый советский бойз-бэнд преследует злой рок, написало издание Teleprogramma.pro.

Как и во многих поп-группах, в «Ласковом мае» часто менялся состав участников. Многие музыканты трагически погибли.

Первым погиб клавишник группы Михаил Сухомлинов, он был застрелен по дворе дома на глазах у самого Шатунова. Барабанщик группы Игорь Игошин по официальной версии выпал из окна после драки на свадьбе. Друзья, однако, считают, что его смерть тоже была убийством. Солист группы Александр Прико умер от рака в 2020 году в возрасте 46 лет. Юрий Барабаш, который был солистом в группе всего несколько месяцев, разбился на машине в возрасте 22 лет. Клавишник Арвид Юргайтис заснул на своей даче, не потушив сигарету. Он погиб в пожаре. Бас-гитарист группы Вячеслав Пономарев умер от туберкулеза в возрасте 37 лет. Клавишник и продюсер группы Алексей Бурда умер от алкогольной интоксикации, ему было 38 лет. Один из солистов, Юрий Гуров, погиб в серьезной автокатастрофе. Клавишник первого состава «Ласкового мая» Игорь Анисимов был зарезан в пьяной драке в 2013 году. Администратор и концертный директор Рашид Дайрабаев умер в 2013 году от инфаркта и отека головного мозга. Он был первым концертным директором «Ласкового мая». Рашиду было 45 лет. Продюсер группы Алексей Мускатин умер после операции по трансплантации костного мозга в возрасте 59 лет. И, наконец, автор песен группы Владимир Бойко скончался от инсульта в возрасте 60 лет.

Можно подумать, что группу преследует проклятие, однако многие считают, что на фоне бешеной когда-то популярности кто-то из участников «зазвездился» и поверил в свою безнаказанность, а другие, наоборот, начали злоупотреблять алкоголем, не смирившись с ушедшей известностью.