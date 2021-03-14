Шатунов рассказал смерти клавишника «Ласкового мая» у него на глазах

Убийство экс-участника группы «Ласковый май» Михаила Сухомлинова в 1993 году произошло на глазах у солиста коллектива Юрия Шатунова. Музыкант умер у него на руках, виновных так и не нашли.

Об этом Шатунов рассказал в эфире программы «Привет, Андрей!».

«Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз. Два выстрела. Я смотрю в окно, машина отъезжает. Не помню, какого цвета и какие номера», — припомнил Шатунов.

Он выскочил на улицу и увидел окровавленного Сухомлинова. Его шея была «как сито», неизвестные сделали два выстрела из дробовика. Клавишник умер на руках у Шатунова.

Сухомлинов не был детдомовским ребенком. Он пришел в коллектив в 15 лет, бросил школу и отправился с группой гастролировать. К 1991 году он смог купить квартиру в Москве и вложил деньги в ювелирный бизнес. На момент гибели ему было 19 лет.

Шатунов подозревает, что убить хотели его, а клавишник попал под выстрелы случайно.

Поклонникам Юрия Шатунова очень понравилась фотография, которую вместе с ним сделал на съемках программы Андрея Малахова телеведущая Анфиса Чехова.