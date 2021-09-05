Шатунов рассказал о «проверке боем» от Пугачевой

Певец Юрий Шатунов рассказал, что в 1990-е ему пришлось пройти «проверку боем» от Аллы Пугачевой. Тогда Примадонна попросила его сыграть на гармони.

По словам Шатунова, вся история произошла в 1990-е в Сочи, где тогда жил певец. Пугачева спросила Шатунова, какими музыкальными инструментами он владеет. Исполнитель заявил, что умеет играть на гитаре, ударных и на гармони. В итоге Примадонна попросила продемонстрировать мастерство игры на последнем музыкальном инструменте.

«Понимаю, что это была проверка боем — „наш не наш“, мол, сможет ли что-то сделать и пойдет ли далеко. После этого случая понял, что могу и пойду», — заявил Шатунов в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1».

Он уточнил, что спел Пугачевой короткие четверостишия собственного сочинения и несколько частушек с нецензурной бранью.

Весной Шатунов рассказал о смерти клавишника «Ласкового мая» Михаила Сухомлинова. Он заявил, что музыкант умер в 1993 году прямо у него на руках. Неизвестные сделали два выстрела из дробовика, но их так и не нашли.