Шарлиз Терон выпустит сериал, основанный на хоррор-романе Грейди Хендрикса

Американская актриса Шарлиз Терон выступила в роли продюсера нового фильма ужасов. Звезда Голливуда выпустит сериал под названием «Группа поддержки последней девушки». В основу сценария хоррора положен роман Грейди Хендрикса The Final Girl Support Group. Об этом рассказал портал Deadline.

В новой кинокартине поклонники актрисы столкнутся с нотками феминизма. Термин «последняя девушка» придумала американский профессор Кэрол Кловер. Так называют героиню, способную в одиночку противостоять маньяку-психопату, рассказал News.ru. Над созданием хоррора вместе с Шарлиз Терон поработает режиссер Андрес Мускетти, снявший «Оно» с Биллом Скарсгардом в главной роли.