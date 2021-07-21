21 июля 2021, 18:49
Шарлиз Терон выпустит сериал, основанный на хоррор-романе Грейди Хендрикса
Американская актриса Шарлиз Терон выступила в роли продюсера нового фильма ужасов. Звезда Голливуда выпустит сериал под названием «Группа поддержки последней девушки». В основу сценария хоррора положен роман Грейди Хендрикса The Final Girl Support Group. Об этом рассказал портал Deadline.
В новой кинокартине поклонники актрисы столкнутся с нотками феминизма. Термин «последняя девушка» придумала американский профессор Кэрол Кловер. Так называют героиню, способную в одиночку противостоять маньяку-психопату, рассказал News.ru.
Над созданием хоррора вместе с Шарлиз Терон поработает режиссер Андрес Мускетти, снявший «Оно» с Биллом Скарсгардом в главной роли.