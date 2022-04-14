Шарлиз Терон станет продюсером нового сериала по комиксам от HBO

Оскароносная актриса Шарлиз Терон станет продюсером нового сериала от HBO Max, который будет экранизацией графического романа «Ты принес мне океан» («You Brought Me the Ocean»). Об этом сообщило издание IncNews со ссылкой на Deadline.

Комикс, который ляжет в основу сериала, был создан в 2020 году Алексом Санчезом и Джули Маро. Он рассказывает историю замкнутого и малообщительного подростка Джека Хайка, который внезапно обнаруживает у себя суперспособности.

Производством сериала займется Warner Bros Television. Другие подробности, включая предполагаемую дату релиза, пока не раскрываются.

Этот сериал — далеко не первый продюсерский опыт Шарлиз Терон. Например, недавно звезда продюсировала хоррор-сериал под названием «Группа поддержки последней девушки». Вместе с Терон над хоррором работал режиссер Андрес Мускетти, снявший экранизацию романа Стивена Кинга «Оно» с Биллом Скарсгардом в главной роли.