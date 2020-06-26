Шарлиз Терон посмеялась над «невероятно растолстевшим» Сигалом

Актриса посмотрела на YouTube ролик с участием актера в турнире по айкидо. Она призналась, что увиденное ее не впечатлило. Терон наткнулась на это видео при подготовке к новому фильму, в котором нужно исполнять различные трюки.

«Я без проблем могу говорить про него всякое дерьмо, потому что он плохо вел себя с женщинами. Так что иди к черту», — заявила Терон.

Она обратила внимание на лишний вес у Сигала, отметил сайт eg.ru. Актриса посоветовала посмотреть ролик, потому что в нем можно посмеяться над актером.

Терон также отметила, что имеет право на подобные комментарии, потому что ранее Сигала обвиняли в принуждении женщин к сексу.

В 2018 году актриса Регина Симонс заявила об изнасиловании. По ее словам, это произошло в 1993 году, когда ей было 18 лет. В 2017-м с аналогичными обвинениями выступили сразу три женщины — фотомодель журнала Playboy Дженни Маккарти, актриса Лиза Герреро и артистка Порша де Росси.