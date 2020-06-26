    26 июня 2020, 13:19

    Шарлиз Терон посмеялась над «невероятно растолстевшим» Сигалом

    Алена Макаренко

    Американская актриса Шарлиз Терон назвала актера Стивена Сигала «невероятно растолстевшим». Об этом сообщило издание Daily Mail.
    Шарлиз Терон посмеялась над «невероятно растолстевшим» Сигалом

    Актриса посмотрела на YouTube ролик с участием актера в турнире по айкидо. Она призналась, что увиденное ее не впечатлило. Терон наткнулась на это видео при подготовке к новому фильму, в котором нужно исполнять различные трюки.

    «Я без проблем могу говорить про него всякое дерьмо, потому что он плохо вел себя с женщинами. Так что иди к черту», — заявила Терон.

    Она обратила внимание на лишний вес у Сигала, отметил сайт eg.ru. Актриса посоветовала посмотреть ролик, потому что в нем можно посмеяться над актером.

    Терон также отметила, что имеет право на подобные комментарии, потому что ранее Сигала обвиняли в принуждении женщин к сексу.

    В 2018 году актриса Регина Симонс заявила об изнасиловании. По ее словам, это произошло в 1993 году, когда ей было 18 лет. В 2017-м с аналогичными обвинениями выступили сразу три женщины — фотомодель журнала Playboy Дженни Маккарти, актриса Лиза Герреро и артистка Порша де Росси.