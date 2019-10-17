Шарлиз Терон опровергла роман с Брэдом Питтом

Актрисы пришли на шоу, чтобы рассказать о своем новом фильме «Скандал». Однако во время эфира на экране появилась фотография Брэда Питта. Женщины отреагировали по-разному.

Николь Кидман без раздумий заявила, что никогда не встречалась с Питтом. Шарлиз Терон растерялась, а после заявила с иронией: «Я тоже нет, но, вероятно, все-таки встречалась. У меня были целые отношения, которых я даже не заметила!»

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В прошлом году СМИ обсуждали слухи о романе Терон и Питта. Тогда появилась информация, что пару видели в Лос-Анджелесе на свидании.

Издание Holliwood Life писало, что отношения звезд завязались в канун Рождества на показе фильма «Если бы Бил-стрит могла заговорить». Якобы, после фильма они вместе отправились в бар, и «было заметно, что им хорошо друг с другом».

Актеры опровергли эту информацию, сославшись на занятость карьерой.