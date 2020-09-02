02 сентября 2020, 15:42
Шарапова рассказала об интервью с Клюевым
Ведущая Арина Шарапова поделилась впечатлениями от интервью с актером Борисом Клюевым, который умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Она рассказала, что Клюев был очень жизнерадостным и обаятельным. Интервью затянулось надолго, потому что он оказался таким интересным человеком, что закончить быстро не было возможности.
«Интервью прошло на ура. А он уже был болен, а мы же об этом не знали», — рассказала Шарапова.