Шарапова рассказала об интервью с Клюевым

Она рассказала, что Клюев был очень жизнерадостным и обаятельным. Интервью затянулось надолго, потому что он оказался таким интересным человеком, что закончить быстро не было возможности.

«Интервью прошло на ура. А он уже был болен, а мы же об этом не знали», — рассказала Шарапова.