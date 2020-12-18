Шарапова рассказала о помолвке с британским миллиардером

«Я сказала „да“ еще в первый день нашей встречи», — написала она.

Уточняется, что спортсменка не афиширует свою личную жизнь. Со своим партнером она редко появляется на публике вместе.

Известно, что Александр Гилкс близко дружит с принцами Уильямом и Гарри.

Ранее актеры Мирослава Карпович и Павел Прилучный представили спектакль «Косметика врага». В конце постановки под музыку пара обнималась. Актеры прижимались друг к другу и кружились в объятиях, склонив головы на плечи.

Многие зрители потом написали, что финальная сцена пробрала их до мурашек. А еще они пошутили: «Прилучный с Карпович свадебный танец репетируют».

Также певица Лолита Милявская рассказала о своем новом избраннике. Она заявила, что даже готова выйти за него замуж. Если певице сделают предложение, это будет ее шестой брак, пояснила певица.