Шарапова поделилась с поклонниками своим номером, но дозвониться оказалось не так просто

Видеозапись с просьбой пообщаться спортсменка опубликовала на личной странице в Instagram.

Авторы издания решили поучаствовать в акции и написать сообщение Шараповой. Россиянам необходимо добавить к опубликованному номеру код страны +1, а потом напрямую отправить текстовое сообщение. В WhatsApp или Telegram найти аккаунт спортсменки нельзя.

В ответ на СМС журналисты получили ссылку и запись: «Привет! Это Мария. Я пока не могу написать сообщение для твоей страны, но пройди по ссылке и сохрани свою информацию, тогда я смогу ответить тебе при возможности».

Ссылка привела их на сайт, где нужно ввести личную информацию и согласиться на обработку данных. После этого начнется долгая проверка сообщения.

Позвонить Шараповой можно, но трубку никто не поднимает.