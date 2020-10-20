Шарапова купила дом рядом с Маркл

Шарапова купила дом в Саммерленд стоимостью 8,6 миллиона долларов. Уточняется, что она не брала кредит и расплатилась сразу.

Ранее биограф Роберт Лейси рассказал в программе Good Morning Britain, что жена принца Гарри Меган Маркл создавала серьезные неприятности для королевской семьи. По его словам, девушка действительно стала причиной ссоры между сыновьями принцессы Дианы.

Эксперт подчеркнул, что 38-летний Уильям пытался убедить младшего брата не спешить в отношениях с американкой, пишет «Экспресс-газета».

По мнению Лейси, Уильям был прав, когда высказал свои опасения 36-летнему брату. Он вспомнил, что при дворе бывшей актрисе постоянно давали повод усомниться в своей значимости. Это стало одной из причин, по которой Гарри и Меган решили переехать в США.

«Меган была серьезной проблемой для королевской семьи. Она selfmade-woman, миллионерша, заработавшая себе состояние самостоятельно, единственная в королевской семье, кто сделал себе имя сам, а не унаследовал его», — заметил биограф.