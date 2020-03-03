Шансы Little Big на победу в Евровидении оценили в комитете Госдумы по культуре

Ольга Казакова отметила, что группа пользуется популярностью на видеохостингах, а ее клипы набирают миллионы просмотров.

«Значит, у ребят много поклонников в мире. Шансы на поддержку стран, которые голосуют на конкурсе, таким образом, возрастают», — объяснила парламентарий.

Она также напомнила, что шансы на победу будут во многом зависеть от песни, с которой поедут участники. Ранее исполнители уверили, что подготовленная для Евровидения композиция приятно удивит всех.

«Когда услышим ее, то можно будет более предметно делать прогнозы. Со своей стороны я желаю ребятам удачи и победы», — сказала Казакова.