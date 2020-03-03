03 марта 2020, 17:14
Шансы Little Big на победу в Евровидении оценили в комитете Госдумы по культуре
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова отметила популярность в Сети группы Little Big, которая представит РФ на Евровидении-2020. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».
Ольга Казакова отметила, что группа пользуется популярностью на видеохостингах, а ее клипы набирают миллионы просмотров.
«Значит, у ребят много поклонников в мире. Шансы на поддержку стран, которые голосуют на конкурсе, таким образом, возрастают», — объяснила парламентарий.
Она также напомнила, что шансы на победу будут во многом зависеть от песни, с которой поедут участники. Ранее исполнители уверили, что подготовленная для Евровидения композиция приятно удивит всех.
«Когда услышим ее, то можно будет более предметно делать прогнозы. Со своей стороны я желаю ребятам удачи и победы», — сказала Казакова.