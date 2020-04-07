Шансонье Жека вспомнил Михаила Круга

По его словам, Круг — «великий человек». Он стал одним из основоположников русского шансона. Его песни до сих пор живут, и их любят очень много людей, поклонники помнят самого Михаила.

Григорьев рассказал, что погибшего исполнителя чеще всего называли именно Миша Круг и никак иначе, любили называть просто Мишей. Он считает, что это показатель отношения к артисту — всенародная любовь.

Жека уверен, что, если бы Круг не погиб, его песни пользовались бы такой же популярностью.

«Появилось бы большое количество более глубоких и интересных песен. Михаил последние полтора года только нащупал ту ноту и тот баритон, ту постановку своего голоса, трогавшую души. Сейчас бы все было прекрасно и замечательно. Круг не остался бы в том времени, он был взрослый по пониманию того, что нужно людям. Сейчас бы все было более круто, он был бы созвучен времени», — пояснил он.