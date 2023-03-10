Знаменитости 10 марта 2023, 21:21 Shaman споет партию князя Владимира в этно-опере о крещении Руси Певец Shaman исполнит партию князя Владимира в этно-опере «Князь Владимир» РИА «Новости»

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Певец Shaman (Ярослав Дронов) исполнит главную партию в этно-опере «Князь Владимир», которая победила в первом грантовом конкурсе этого года Президентского фонда культурных инициатив. Список победителей опубликовали на сайте ПФКИ.

Почти 29 миллионов рублей на реализацию этого проекта получит «Продюсерский центр Игоря Матвиенко». Авторы оперы также вложат дополнительные 10 миллионов рублей собственных средств.

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Исполнить роль князя Владимира Дронову предложил сам Игорь Матвиенко. Об этом Shaman рассказал ТАСС. Он отметил, что согласился, не раздумывая.

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«Опера — это крупная музыкальная форма, совершенно новый для меня опыт, который при этом даст возможность реализовать на практике то, чему я учился», — сказал артист.

В описании проекта говорится, что это будет уникальная опера-реконструкция о жизни князя Владимира, крещении Руси и собирании русских земель. Она призвана увековечить память о роли князя в формировании ранних основ российской государственности.

Музыку к произведению напишет Матвиенко. Роль Одина сыграет Антон Адасинский.