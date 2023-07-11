Знаменитости 11 июля 2023, 04:36 Shaman спел новую песню на концерте в Донбассе РИА «Новости»

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Shaman исполнил новую песню на концертах в Снежном и Краснодоне в Донбассе, куда он отправился в рамках тура «Я русский». Благотворительные выступления проходили в ДНР и ЛНР недалеко от передовой, зрителями стали бойцы ВС России, медики, волонтеры, местные жители и военкоры, сообщил Пятый канал.

В Снежном певец начал выступление с хита «Дай жару», под который люди танцевали в проходах между креслами. А на исполнении песен «Встанем» и «Я русский» многие не сдержали слез.

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В Краснодоне композицию «Моя Россия» исполнителю пришлось спеть дважды. И во второй раз за Shaman ее уже исполнил переполненный зал. Сюрпризом для певца стала романтическая сцена. Когда зазвучала баллада «Ты моя», на балконе неожиданно поднялась пара молодоженов.

Шахтер Илья и медработница Вера только расписались и пришли на концерт своего кумира отметить торжество. Песня стала для них первым свадебным танцем.

Подарком для зрителей стала новая композиция Shaman, которая еще нигде не звучала. Она явилась подарком в честь подвига людей, живущих в Донбассе.

«Я надолго запомню такой оглушительный успех. Здесь, недалеко от передовой, мои песни приобретают особое звучание. И для меня истинное счастье, что людям они нравятся», — поделился эмоциями артист.

Ранее сообщалось, что Shaman принял участие в концерте на выпускном в парке Горького в Москве. Он исполнил свой главный хит «Я русский».