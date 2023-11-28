Знаменитости 28 ноября 2023, 00:16 Shaman прокомментировал слухи о романе с Мизулиной Певец Shaman заявил о прекрасных отношениях с главой ЛБИ Мизулиной РИА «Новости»

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Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, рассказал об отношениях с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Он назвал их прекрасными. Слова артиста привело NEWS.ru.

Музыкант поделился, что недавно передал общественнице цветы. Вместе с тем он отметил, что презентовал букет «не только ей». Shaman прокомментировал слухи о его романе с Мизулиной и рекомендовал авторам сплетен «фантазировать дальше».

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«Мы прекрасно общаемся [с Екатериной Мизулиной], это можно видеть по видео, которые совместно публикуем. И все», — подчеркнул артист.

Ранее Shaman объяснил, почему женился на девушках старше себя. Певец поделился, что его не интересуют сверстницы, а цифры в паспорте не имеют значения. Артист заявил, что чувствует себя комфортней со зрелыми женщинами.

Бабушка Дронова до этого назвала причину, по которой не пришла на свадьбу внука. Она призналась, что была против брака.