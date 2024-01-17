Знаменитости 17 января 2024, 02:15 Shaman пригласил российскую спортсменку за кулисы на концерте в Волгограде Чемпионка UFC Дудакова стала почетной гостьей на концерте Shaman в Волгограде РИА «Новости»

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Певец Александр Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, после концерта в Волгограде встретился за кулисами с российской чемпионкой UFC Викторией Дудаковой. Об этом сообщил «Блокнот Волгограда»

«Первая в истории России чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира по смешанным единоборствам сегодня стала особой гостьей моего сольного концерта в родном для прославленной спортсменки Волгограде. И мы, наконец-то, познакомились с ней лично», — написал артист в своем Telegram-канале.

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Певец опубликовал совместную с Дудаковой фотографию. Спортсменка является его большой поклонницей. Прошлой осенью она вышла на бой с соперницей в Абу-Даби под его хит «Я — русский» и победила. Дронов оценил ее выбор, репостнув видео на свою страницу. Певец также подарил спортсменке букет цветов в знак признательности.

Ранее Леонид Агутин впервые прокомментировал слухи о его конфликте с певцом Shaman. Он признался, что съемки отдельных частей концерта проходили в разное время, поэтому он не должен был появиться на завершающей песне, из-за чего «так все и получилось».