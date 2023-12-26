Знаменитости 26 декабря 2023, 15:21 Shaman попал в черный список украинского Минкульта Певец Shaman попал в список угрожающих нацбезопасности Украины Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Певец Shaman (Ярослав Дронов) в 2023 году попал в составленный украинским Минкультом перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Об этом сообщили украинские СМИ.

По данным местного издания «Слово и дело», список также пополнил российский актер Алексей Кравченко.

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Ранее стало известно, что певец вошел в число доверенных лиц президента Владимира Путина на выборах в 2024 году. Shaman заявил, что в этом качестве намерен «делать то же, что и раньше, только лучше», с полной самоотдачей.

Первый перечень лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины, от имени Минкульта составили еще в 2015 году. Тогда в него вошли певцы Олег Газманов, Николай Расторгуев и Иосиф Кобзон, продюсер Иосиф Пригожин, актеры Михаил Боярский, Иван Охлобыстин и другие. С тех пор список регулярно пополняется. Перечень составляется на основании обращения Совета нацбезопасности и обороны Украины, Службы безопасности и Национального совета телевидения и радиовещания страны.