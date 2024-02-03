Знаменитости 03 февраля 2024, 02:52 Shaman пообщался со школьником, который исполняет его песни жестами Shaman встретился в Перми с мальчиком, который перепел его песни на языке жестов РИА «Новости»

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Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, пообщался со школьником, который исполнял его песни на языке жестов. Об этом сообщил Пермский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в своей группе во «ВКонтакте».

Школьник исполнил жестами популярный хит «Встанем». Его клип на YouTube-канале «Сила в братстве — 59» собрал более трех тысяч просмотров.

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Shaman пригласил юношу на свое шоу в Перми и до выступления успел с ним пообщаться.

«Я хотел сказать спасибо, что вы приехали, спасибо за приглашение. Желаю вам здоровья, успехов и хорошего концерта», — сказал он певцу.

В ответ Shaman обнял школьника и выразил надежду, что ему понравится концерт.

Ранее в Волгограде Shaman встретился после концерта с российской чемпионкой UFC Викторией Дудаковой, которая является его поклонницей. Прошлой осенью спортсменка вышла на бой с соперницей в Абу-Даби под его хит «Я — русский» и одержала победу.