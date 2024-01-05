05 января 2024, 04:14
Shaman не стал конфликтовать с Пугачевой и назвал ее поклонницей
Shaman назвал Пугачеву своей поклонницей после того, как она его упомянула
Певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, прокомментировал высказывание Аллы Пугачевой, которая процитировала его фразу десятилетней давности. Молодой исполнитель не стал припоминать певице былые обиды и конфликтовать с ней, сообщило издание «Царьград».
«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хоть меня никто и не просит: „Вы обо мне еще услышите!“» — написала ранее Пугачева.
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На это Shaman ответил, что сказал эту фразу 10 лет назад на проекте «Фактор А». Ее тогда произносили все, ведь такими были правила, но у него действительно получилось доказать эти слова.
По словам Дронова, ему припоминают эту фразу даже спустя столько лет. Однако сам он расценивает это как фанатскую любовь. Исполнитель рад, что теперь в рядах его поклонниц прибыло.
Дронов был участником музыкального конкурса «Фактор А», но одержать там победу ему не удалось. По словам актера Ивана Охлобыстина, в жюри сидела Алла Пугачева, и она поспособствовала тому, чтобы выгнать молодого артиста из проекта.
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