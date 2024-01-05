Знаменитости 05 января 2024, 04:14 Shaman не стал конфликтовать с Пугачевой и назвал ее поклонницей Shaman назвал Пугачеву своей поклонницей после того, как она его упомянула РИА «Новости»

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Певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, прокомментировал высказывание Аллы Пугачевой, которая процитировала его фразу десятилетней давности. Молодой исполнитель не стал припоминать певице былые обиды и конфликтовать с ней, сообщило издание «Царьград».

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хоть меня никто и не просит: „Вы обо мне еще услышите!“» — написала ранее Пугачева.

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На это Shaman ответил, что сказал эту фразу 10 лет назад на проекте «Фактор А». Ее тогда произносили все, ведь такими были правила, но у него действительно получилось доказать эти слова.

По словам Дронова, ему припоминают эту фразу даже спустя столько лет. Однако сам он расценивает это как фанатскую любовь. Исполнитель рад, что теперь в рядах его поклонниц прибыло.

Дронов был участником музыкального конкурса «Фактор А», но одержать там победу ему не удалось. По словам актера Ивана Охлобыстина, в жюри сидела Алла Пугачева, и она поспособствовала тому, чтобы выгнать молодого артиста из проекта.