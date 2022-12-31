Знаменитости 31 декабря 2022, 21:39 SHAMAN назвал своих поклонников родными и поздравил всех с праздником Певец SHAMAN обратился к поклонникам, поблагодарил за преданность и поздравил с праздником РИА «Новости»

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Российский исполнитель под псевдонимом SHAMAN (Ярослав Дронов) обратился к поклонникам в канун Нового года. Певец поздравил всех с праздником и заявил, что слушатели для него как родные. Слова артиста передало издание РЕН ТВ.

«Родные, вы знаете, как я к вам отношусь. Этот Новый год мы проведем вместе с вами. Я, как всегда, буду для вас петь, поздравлять, и будут еще поздравления», — пообещал SHAMAN.

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Артист поблагодарил поклонников за преданности и поддержку, выразил признательность, что слушатели принимают участие в продвижении его творчества. SHAMAN заявил, что будет продолжать радовать своими песнями.

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«Я со своей стороны буду продолжать радовать вас своим творчеством, песнями, надеюсь, что вам все понравится. С наступающим!» — поздравил россиян исполнитель.

За появление в новогоднем телеэфире певца SHAMAN высказались 38% россиян. Второе место в списке досталось певцу и музыканту Григорию Лепсу. На третьей строчке с небольшим отрывом разместилась певица Полина Гагарина.