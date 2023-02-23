Знаменитости 23 февраля 2023, 14:33 SHAMAN 23 февраля выпустил клип «Моя Россия», в котором собрал свою семью SHAMAN написал ко Дню защитника Отечества песню «Моя Россия» с участием своей семьи SHAMAN / YouTube

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SHAMAN (Ярослав Дронов) в День защитника Отечества выпустил новую песню «Моя Россия». Клип опубликован на YouTube-канале певца, всего за час видео собрало 47 тысяч просмотров.

В новом клипе артист снял всю свою семью. Главными героями ролика стали его родители, бабушка и дедушка. А само действие на видео происходит в родном городе музыканта — Новомосковске Тульской области. В кадр попали скромные интерьеры квартиры, в которой прошло детство певца. также мелькают эпизоды семейного застолья, фотоальбом.

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«Часто дорога жизни заносит нас в самые разные уголки нашей необъятной страны. И как же хорошо хоть ненадолго вернуться в свой родной дом, туда, где ты родился и вырос, где тебя любят и всегда ждут», — обратился к поклонникам SHAMAN в новом клипе.

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Новую песню, как и все другие свои хиты, музыкант писал сам. Зрители остались в восторге от композиции исполнителя. «Как всего этого не хватало на фоне клипов про доллары, стразы и розовые Порше, которыми нас завалили в последние десятилетия», «Дай бог здоровья твоим родителям и бабушке с дедушкой», «Спасибо семье за воспитание такого сына», пишут в комментариях пользователи.

Ровно год назад, 23 февраля, SHAMAN опубликовал свою песню «Встанем», которая сделала его звездой в считаные часы. На сегодня у этого клипа в соцсетях 40 миллионов просмотров. По словам самого артиста, таких песен он еще никогда не создавал. Она мгновенно ушла в народ, став хитом.

В конце января SHAMAN представил песню «Исповедь». Клип ворвался в топ трендов российского YouTube и возглавил рейтинг вкладки «Музыка». В новом ролике певец предстал без дредов.