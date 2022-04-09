«Шалом вам из Подмосковья!» Собчак отреагировала на слухи о гражданстве Израиля

Ксения Собчак отреагировала на сообщения СМИ о якобы получении израильского гражданства. Телеведущая выпустила ролик, сообщив, что находится «на великой реке Иордан в районе Рублево-Успенского шоссе». Она выложила видео в своем Telegram-канале.

«Все пропагандистские ***** Telegram-каналы пишут про израильское гражданство. Я решила, ну а чего ж мне об этом не сделать постик и не поднять себе цитируемость», — заявила Собчак.

Телеведущая показала в «Израиле» ресторан, похожий на такой же в Подмосковье.

«Но, конечно, это все фотообои, потому что я сейчас, видимо, нахожусь как минимум у Стены Плача», — иронизировала Собчак.

Журналистка также ответила всем, кто, помимо гражданства, беспокоится о ее жилплощади. Собчак заявила, что уже около восьми лет живет в Подмосковье и там же снимает выпуски своего шоу.

«Короче, вот, шаббат шалом вам из Подмосковья! Пошла обедать с сыном, всем пока», — сказала она.

О том, что Собчак вместе с сыном якобы получила израильское гражданство, ранее сообщило местное издание Haaretz.