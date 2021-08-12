Шаляпин рассказал о состоянии своей партнерши в реанимации

Партнерша Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис заразилась коронавирусом и попала в реанимацию. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Он уточнил, что женщина сначала лечилась самостоятельно, но потом все же потребовалась госпитализация. Сейчас она лежит в реанимации.

Также Шаляпин рассказал, что в Канаде очень дорогая медицина для тех, у кого нет медицинской страховки.

«Отдали за один визит врача 4200 долларов (более 300 тысяч рублей — прим. ред.)», — сказал он.

При этом назначенное им лечение не помогло. Дэвис легла в больницу, когда уровень кислорода в ее крови был равен всего 50%.

Ранее в России разработали уникальные методики терапии коронавируса при помощи медицинских газов. О том, как они действуют, рассказал академик РАН, ведущий специалист в области пульмонологии, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Чучалин.

По словам медика, терапия при помощи газов помогает избежать цитокинового шторма, уменьшить тромбообразование и убрать симптомы постковидного синдрома.