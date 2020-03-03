    03 марта 2020, 12:43

    Шаляпин поддержал Панайотова после результатов отбора на Евровидение

    Ольга Ситникова

    Украинский и российский певец Александр Панайотов опубликовал фотографию после того, как огласили результаты отбора на Евровидение. Его поддержал коллега Прохор Шаляпин. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Панайотов поделился новой публикацией на своей станице в Instagram. Пост вышел, когда группу Littlе Вig назвали представителем России на международном музыкальном конкурсе.

    «Ну что… Поехали дальше) полный вперед!» — заметил артист.

    Шаляпин решил прокомментировать публикацию Панайотова.

    «Мы все искренне за тебя», — подчеркнул поп-исполнитель.

    Ранее солист Little Big Илья Прусикин пообещал исполнить на Евровидении веселую песню с бразильским оттенком.