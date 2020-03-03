Шаляпин поддержал Панайотова после результатов отбора на Евровидение

Панайотов поделился новой публикацией на своей станице в Instagram. Пост вышел, когда группу Littlе Вig назвали представителем России на международном музыкальном конкурсе.

«Ну что… Поехали дальше) полный вперед!» — заметил артист.

Шаляпин решил прокомментировать публикацию Панайотова.

«Мы все искренне за тебя», — подчеркнул поп-исполнитель.

Ранее солист Little Big Илья Прусикин пообещал исполнить на Евровидении веселую песню с бразильским оттенком.