03 марта 2020, 12:43
Шаляпин поддержал Панайотова после результатов отбора на Евровидение
Украинский и российский певец Александр Панайотов опубликовал фотографию после того, как огласили результаты отбора на Евровидение. Его поддержал коллега Прохор Шаляпин. Об этом сообщила «Газета.ru».
Панайотов поделился новой публикацией на своей станице в Instagram. Пост вышел, когда группу Littlе Вig назвали представителем России на международном музыкальном конкурсе.
«Ну что… Поехали дальше) полный вперед!» — заметил артист.
Шаляпин решил прокомментировать публикацию Панайотова.
«Мы все искренне за тебя», — подчеркнул поп-исполнитель.
Ранее солист Little Big Илья Прусикин пообещал исполнить на Евровидении веселую песню с бразильским оттенком.