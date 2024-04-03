Знаменитости 03 апреля 2024, 13:42 Шакира снялась в откровенных нарядах Певица Шакира поучаствовала в откровенной фотосессии для журнала Allure IMAGO/mpi122/Global Look Press

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Исполнительница из Колумбии Шакира согласилась поучаствовать в откровенной фотосессии для журнала Allure. Снимки и интервью 47-летней артистки опубликовал сайт издания.

Фотограф Эммануэль Монсальве запечатлел певицу во всем белом — купальнике, колготках и туфлях на каблуках. Из цветовой гаммы только выбивались солнцезащитные очки черного оттенка.

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Второй образ Шакиры был не менее откровенным, но в темных тонах. Она позировала в топе и шортах Area. Талию и руки певицы украшали массивные аксессуары — браслеты и пояс.

В качестве стилиста на съемочной площадке работала Шибон Кеннеди.

В прошлом году в колумбийском городе Барранкилье, где родилась Шакира, в честь нее установили скульптуру. Статуя выполнена из бронзы, ее высота составила 6,5 метра.