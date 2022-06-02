02 июня 2022, 01:58
Шакира рассталась с защитником «Барселоны» Пике из-за его измены
El Periodiсо: певица Шакира и футболист Жерар Пике расстались
Многолетний роман колумбийской певицы Шакиры и капитана футбольного клуба «Барселона» Жерара Пике закончился разрывом. Пара рассталась из-за измены со стороны футболиста.
Шакира, сообщило издание El Periodico, застала возлюбленного с другой. Пике уже переехал в свою холостяцкую квартиру и не стесняется появляться на публике в обществе разных женщин. Не исключено, что любовниц у него было несколько.
Певица и футболист познакомились в 2011 году, но официально объявили об отношениях только через год. В официальном браке знаменитости не состояли. За время отношений у них родились два сына — Саша и Милан. Сейчас мальчикам семь и девять лет.