Шакира рассталась с защитником «Барселоны» Пике из-за его измены

Многолетний роман колумбийской певицы Шакиры и капитана футбольного клуба «Барселона» Жерара Пике закончился разрывом. Пара рассталась из-за измены со стороны футболиста.

Шакира, сообщило издание El Periodico, застала возлюбленного с другой. Пике уже переехал в свою холостяцкую квартиру и не стесняется появляться на публике в обществе разных женщин. Не исключено, что любовниц у него было несколько.

Певица и футболист познакомились в 2011 году, но официально объявили об отношениях только через год. В официальном браке знаменитости не состояли. За время отношений у них родились два сына — Саша и Милан. Сейчас мальчикам семь и девять лет.