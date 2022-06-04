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    04 июня 2022, 15:06

    Шакира подтвердила расставание с футболистом «Барселоны»

    EFE: певица Шакира подтвердила расставание с футболистом «Барселоны» Пике после 10 лет вместе

    Александр Блинов

    Колумбийская певица Шакира подтвердила расставание с футболистом «Барселоны» и сборной Испании Жераром Пике после 10 лет отношений. Заявление певицы Шакира привело EFE.

    Шакира подтвердила расставание с футболистом «Барселоны»

    «С сожалением подтверждаем, что мы расстаемся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим главным приоритетом, мы просим уважать частную жизнь. Спасибо за понимание», — говорится в сообщении Шакиры, которое EFE привело со ссылкой представителей певицы.

    Ранее СМИ писали, что Шакира рассталась с Пике из-за измен футболиста, после того, как застала его с другой женщиной. По слухам, сейчас бывший гражданский муж Шакиры, от которого она родила двух сыновей, живет один. Пике уже замечали в компании разных женщин, возможно, он изменял Шакире сразу с несколькими дамами.

    Роман Шакиры и Пике продолжался более 10 лет. Колумбийка и испанец познакомились в 2011 году, через год открыто объявили об отношениях. В официальном браке не состояли, но за это время у певицы и футболиста родились двое сыновей: семилетний Саша и девятилетний Милан.