Колумбийская певица Шакира подтвердила расставание с футболистом «Барселоны» и сборной Испании Жераром Пике после 10 лет отношений. Заявление певицы Шакира привело EFE.

«С сожалением подтверждаем, что мы расстаемся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим главным приоритетом, мы просим уважать частную жизнь. Спасибо за понимание», — говорится в сообщении Шакиры, которое EFE привело со ссылкой представителей певицы.

Ранее СМИ писали, что Шакира рассталась с Пике из-за измен футболиста, после того, как застала его с другой женщиной. По слухам, сейчас бывший гражданский муж Шакиры, от которого она родила двух сыновей, живет один. Пике уже замечали в компании разных женщин, возможно, он изменял Шакире сразу с несколькими дамами.

Роман Шакиры и Пике продолжался более 10 лет. Колумбийка и испанец познакомились в 2011 году, через год открыто объявили об отношениях. В официальном браке не состояли, но за это время у певицы и футболиста родились двое сыновей: семилетний Саша и девятилетний Милан.