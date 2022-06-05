Шакира опровергла слухи о нервном срыве из-за расставания с Пике

Известная колумбийская певица Шакира опровергла сообщения СМИ о госпитализации в результате нервного срыва из-за разрыва отношений с футболистом «Барселоны» Жераром Пике. Об этом исполнительница написала в своем Twitter, ее процитировало РИА «Новости».

«Я получила много сообщений, что недавно я была в больнице в Барселоне. Я просто хотела, чтобы вы знали, что эти фотографии были сделаны на прошлой неделе, когда мой папа сильно упал. Я сопровождала его к машине скорой помощи в больницу, где он сейчас восстанавливается», — написала Шакира.

Пике и Шакира были вместе с 2011 года, у пары двое детей, но в браке они не состояли. В СМИ писали, что певица узнала об изменах партнера и на этом фоне у нее случился нервный срыв, в результате чего ее якобы госпитализировали.

СМИ сообщали, что певица застукала возлюбленного на «месте преступления». После разрыва отношений Пике переехал в свою холостяцкую квартиру и появляется на публике с разными женщинами.