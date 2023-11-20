Знаменитости 20 ноября 2023, 21:20 Шакира избежала тюремного срока за неуплату налогов Шакира заплатит 7,3 млн евро, чтобы избежать тюрьмы за мошенничество РИА «Новости»

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Известная колумбийская певица Шакира избежала тюремного заключения по делу о неуплате налогов в Испании. Она смогла достичь соглашения со стороной обвинения, сообщила ТАСС пресс-служба Высшего суда Каталонии.

В постановлении суда указали, что звезда согласилась на три года лишения свободы и штраф в размере семи миллионов евро. По условиям сделки, заключение заменят денежным взысканием, что позволит Шакире избежать тюрьмы. Изначально прокуратура запрашивала для нее восемь лет тюремного срока и 23,8 миллиона евро штрафа.

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Следственный суд в Каталонии минувшим летом принял иск против певицы по подозрению в нарушениях, связанных с подоходным налогом с физических лиц и налогом на капитал за 2018 год. Шакира нарушила законодательство пока жила в Испании с бывшим мужем, футболистом Жераром Пике.

Однако исполнительница утверждала, что в тот период проживала на Багамах, где исправно платила налоги. После начала судебных разбирательств Шакира выплатила требуемую сумму. Однако дело не закрыли.