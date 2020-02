Шакира и Джей Ло порвали Сеть своими танцами на Супербоуле. Певицы дадут фору молодым

Популярные певицы Дженнифер Лопес и Шакира устроили зажигательное шоу в перерыве Супербоула. Их выступление понравилось не только зрителям на стадионе, но и пользователям соцсетей. Комментаторов впечатлила прекрасная форма исполнительниц, которым уже 50 и 43 года.

На сцену певицы вышли 3 февраля в Майами. Они выступили в перерыве игры «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49», которые боролись за титул чемпиона Национальной футбольной лиги в Супербоуле.

Сначала перед зрителями появилась Шакира. Она порадовала присутствующих такими хитами, как She Wolf, Empire и I Like It от Карди Би. Затем шоу продолжила Джей Ло с песнями On The Floor, Jenny From The Block и другими.

В финале исполнительницы вышли уже вместе, а фанаты услышали Waka Waka и Let’s Get Loud.

«Этот момент все еще крутится в моей голове! Люблю это представление», — поделилась впечатлением от завершения концерта одна из пользовательниц Twitter.

Сейчас Лопес 50 лет, а Шакире — 43. Этот факт просто не мог остаться незамеченным. Многие комментаторы отметили прекрасную форму певиц, без шуточек тоже не обошлось.

«Это я в тренажерном зале после просмотра 50-летней Дженни и 43-летней Шакиры, которые выглядят более горячими, чем когда-либо за всю мою жизнь», — написала девушка.

«Шакире 43 года, а Джей Ло — 50. И не говорите, что они были не самыми впечатляющими спортсменами на этом стадионе сегодня вечером», — подметила подписчица.

Во время выступления Шакира показала на камеру язык, что сразу же сравнили с одной из сцен в «Губке Бобе».

А вот этот парень даже попытался повторить танец Шакиры.