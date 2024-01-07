Знаменитости 07 января 2024, 00:29 «Шакалы». Разин накинулся на спевшего на французском «Седую ночь» Лазарева Продюсер Разин обвинил Лазарева и Жукова в воровстве хитов «Ласкового мая» РИА «Новости»

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Продюсер Андрей Разин обвинил в воровстве песен группы «Ласковый май» певцов Сергея Лазарева и Романа Жукова. Об этом сообщило издание News.ru.

Разин заявил, что все авторские права на песни группы принадлежат только ему, а другие артисты воруют творчество «Ласкового мая».

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«Коршуны и шакалы, которые пытаются украсть творчество группы „Ласковый май“. Вот Сережа Лазарев выложил на французском „Седую ночь“, Рома Жуков и „Белые розы“. Все будет удаляться, потому что не имейте привычку воровать», — написал он в социальных сетях.

Разин отметил, что ему никто не заплатил за использование легендарных композиций.

Лазарев исполнил хит группы на французском языке, когда снялся в новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». Это вызвало ярость у Разина. Сам певец никак пока не отреагировал на возмущенные выпады продюсера.

Ранее Филипп Киркоров обиделся на Сергея Лазарева из-за отсутствия публичной поддержки с его стороны после скандала с откровенной вечеринкой у блогера Анастасии Ивлеевой, в которой он принял участие.