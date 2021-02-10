Американский актер Шайа Лабаф приостановил съемки в кино. Звезда «Трансформеров» решил уйти в тень после обвинений в насилии и с начала года проходит лечение в клинике, сообщило издание The Hollywood Reporter.

По информации от источников THR, голливудское агентство ССА решило разорвать сотрудничество с Лабафом после того, как его бывшая девушка, певица FKA twigs, обвинила актера в насилии. Она рассказала, что в 2019 году, когда они встречались, Лабаф подвергал ее психологическому и сексуальному насилию. Позже еще несколько девушек заявили, что пострадали от действий актера. Одна из них упоминается в иске, с которым певица ранее обратилась в суд.

Лабаф больше месяца назад начал проходить реабилитацию, однако цель лечения неизвестна. По данным THR, решение о приостановке карьеры он принял по собственной воле и в ближайшее время не собирается участвовать ни в каких проектах.

Агентство CCA ранее также прекратило сотрудничество с рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном после того, как несколько женщин заявили, что подвергались насилию и унижениям с его стороны.