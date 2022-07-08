Шахназаров спрогнозировал перспективы российского кино на фоне ухода американских студий

Советскому и российскому режиссеру «Курьера», «Мы из джаза» и других культовых картин Карену Шахназарову 8 июля исполняется 70 лет. В юбилейную дату он порассуждал о перспективах российского кино в условиях ухода американских киностудий. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам режиссера, он не видит трагедии в том, что многие зарубежные компании, в том числе в области кинематографического искусства, ушли с российского рынка.

«Трагедии точно не вижу. Всегда считал, что надо ограничить присутствие американского кино на нашем рынке. Но раньше такая позиция встречала колоссальное сопротивление со стороны лоббистов и агентов влияния: наш кинопрокат практически был захвачен американцами и полностью ими контролировался. Большинство кинотеатров напрямую или через посредников принадлежали американцам. Они поставляли свои картины в огромном количестве. Сами их дублировали, сами оплачивали рекламу. И не пускали конкурентов на наш рынок. Российским прокатчикам вообще делать было ничего. Зато теперь, когда ввели тотальные санкции, им придется напрячься. И в этом я вижу большие преимущества», — отметил он.

В качестве примера преимуществ Шахназаров отметил то, что в России резко возрастет производство отечественных картин. Сейчас в нашей стране выходит около ста фильмов в год, а нужно, чтобы выходило не менее 350.

Несмотря на это, режиссер ранее заявлял, что разочаровался в современном кинематографе.

«Просто современное кино перестало быть искусством. Искусство — это наличие стиля, когда по трем кадрам можно узнать, кто режиссер. Цифра убила авторский почерк. Сейчас мало кто занимается кадром. В советском кино работали великие операторы. Такого класса операторов уже нет», — резюмировал Шахназаров.