Шахназаров объяснил, зачем нужна реклама перед началом киносеанса

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок предложил сократить рекламу перед началом киносеанса до 20 минут. Соответствующие поправки одобрили парламентарии Заксобрания 23 октября.

Карен Шахназаров считает, что в рекламе перед киносеансом нет ничего плохого. Он объяснил, что зрителям представляют фильмы, которые выйдут в ближайшее время. По его мнению, инициатива депутата направлена на самопиар.

«Зачем к этому цепляться? На мой взгляд, важнее заняться рекламой на телевидении, там нужно иметь какой-то регламент касательно рекламы в фильмах. Реклама уничтожает художественный смысл произведения, и у нас в этом смысле нет никакого порядка. У нас чем более интересный фильм, тем больше рекламы впихивают. Кино просто невозможно смотреть на телевидении!» — сказал кинорежиссер.

Он считает, что рекламы совсем не должно быть в фильме. Единственный возможный вариант — запустить рекламный ролик перед или после титров.