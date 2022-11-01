Шахматист Карпов пришел в себя и попросился из НИИ Склифосовского домой | 360°

Знаменитости 01 ноября 2022, 15:39 Шахматист Карпов пришел в себя и попросился из НИИ Склифосовского домой «Известия»: жена шахматиста Карпова рассказала, что его состояние улучшилось РИА "Новости"

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Шахматист, депутат Госдумы Анатолий Карпов пришел в себя после неудачного падения и готов вернуться домой. Состояние пациента улучшилось, но врачи не разрешили выписку, рассказала «Известиям» его жена Наталья Буланова.

«Сегодня утром его посещала, он в сознании, бодрячком, никаких недомоганий не чувствует, рвется домой и злится, что его не отпускают», — сказала она.

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Врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского отказались выписывать его, посоветовали еще побыть под наблюдением и отдохнуть. Признаков повреждения головного мозга и других серьезных травм у него нет. Наталья Буланова рассчитывает, что шахматист вернется домой в конце недели.

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Анатолия Карпова госпитализировали 29 октября. СМИ называли разные версии — от нападения в Георгиевском переулке до неосторожности под действием алкоголя. Однако его жена заявила, что травма некриминальная — он поскользнулся у подъезда, когда супруги шли в магазин за кофе. У шахматиста нашли гематому, которая быстро начала сходить.